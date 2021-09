Vic-sur-Cère Vic-sur-Cère Cantal, Vic-sur-Cère Lancement de la Fabrique Artistique Vic-sur-Cère Vic-sur-Cère Catégories d’évènement: Cantal

Vic-sur-Cère

Lancement de la Fabrique Artistique Vic-sur-Cère, 1 octobre 2021, Vic-sur-Cère. Lancement de la Fabrique Artistique 2021-10-01 – 2021-10-02 Les Granges culturelles 2 rue de l’Elancèze

Vic-sur-Cère Cantal Vic-sur-Cère Cantal Magma Performing Théâtre, Delirium Lumens et le Collectif Vrac ont inventé une odyssée poétique intitulée “La tête dans les étoiles”: écritures chantées, projections, danse et musique pour célébrer ensemble le lancement de la saison artistique ! culture@carlades.fr +33 4 71 47 89 03 https://www.carlades.com/ dernière mise à jour : 2021-09-24 par Office de Tourisme du Carladès

Détails Catégories d’évènement: Cantal, Vic-sur-Cère Autres Lieu Vic-sur-Cère Adresse Les Granges culturelles 2 rue de l'Elancèze Ville Vic-sur-Cère lieuville 44.96747#2.60659