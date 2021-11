L’amusemarché Châtel-Censoir, 12 décembre 2021, Châtel-Censoir.

L’amusemarché Place de la Mairie Place Aristide Briand Châtel-Censoir

2021-12-12 14:00:00 – 2021-12-12 20:00:00 Place de la Mairie Place Aristide Briand

Châtel-Censoir Yonne Châtel-Censoir

L’AmuseMarché est le marché de la bonne humeur ! Rendez-vous à Châtel-Censoir pour y découvrir des producteurs locaux et des stands d’artisanat Made in Yonne, mais aussi un espace pour rire et s’amuser grâce à des jeux géants en bois, un studio photo rigolo, des initiations de jonglage, un stand de maquillage et bien d’autres surprises ! Tout cela en musique avec Fabio et son orgue de barbarie sans oublier le coin buvette avec chocolat, vin chauds et crêpes. Un spectacle de feu clôturera cette journée inoubliable ! Manifestation organisée par l’association CCC.

contact@cchatel.fr

L’AmuseMarché est le marché de la bonne humeur ! Rendez-vous à Châtel-Censoir pour y découvrir des producteurs locaux et des stands d’artisanat Made in Yonne, mais aussi un espace pour rire et s’amuser grâce à des jeux géants en bois, un studio photo rigolo, des initiations de jonglage, un stand de maquillage et bien d’autres surprises ! Tout cela en musique avec Fabio et son orgue de barbarie sans oublier le coin buvette avec chocolat, vin chauds et crêpes. Un spectacle de feu clôturera cette journée inoubliable ! Manifestation organisée par l’association CCC.

Place de la Mairie Place Aristide Briand Châtel-Censoir

dernière mise à jour : 2021-11-15 par