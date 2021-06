La Roque-d'Anthéron ABBAYE DE SILVACANE Bouches-du-Rhône, La Roque-d'Anthéron L’âme dans tous ses états ABBAYE DE SILVACANE La Roque-d'Anthéron Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Roque-d'Anthéron

L’âme dans tous ses états ABBAYE DE SILVACANE, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, La Roque-d'Anthéron. L’âme dans tous ses états

ABBAYE DE SILVACANE, le samedi 18 septembre à 19:00

L’ensemble Café Zimmermann présentera une formation de quatuor (flûte traversière, violon, viola da gamba et clavecin) pour un programme aux influences variées dans lequel le contemporain se mêle à l’ADN baroque de l’ensemble. Deux Pièces de clavecin en concerts de Jean-Philippe Rameau dévoileront autant de morceaux imagés qui feront référence à de nombreux états d’âme : des humeurs, des personnes, des affectes ou encore, des sentiments. Ces pièces entoureront la première mondiale de la suite « L’état de l’âme en temps de crise » du compositeur contemporain Thüring Bräm avec sa multitude de mouvements : La Catastrophe – la dissolution – la rage et le calme – l’introspection – perdre pied – Passacaille. Une suite expressive, écrite pour cet ensemble aux caractères prononcés ! Quand le contemporain rencontre le baroque, c’est l’âme qui vacille et et s’éveille ! ABBAYE DE SILVACANE Route Départementale 561 13640 La Roque d’Anthéron La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T19:00:00 2021-09-18T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, La Roque-d'Anthéron Étiquettes évènement : Autres Lieu ABBAYE DE SILVACANE Adresse Route Départementale 561 13640 La Roque d'Anthéron Ville La Roque-d'Anthéron lieuville ABBAYE DE SILVACANE La Roque-d'Anthéron