L’Amateur d’Estampes Contemporaines / Exposition Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 25 septembre 2021, Nevers.

L’Amateur d’Estampes Contemporaines / Exposition

du samedi 25 septembre au samedi 30 octobre à Médiathèque Jean Jaurès Nevers

Il y a tout juste 40 ans, autour de Josette Jalut, ancienne élève de l’Ecole du Louvre, un groupe d’artistes organise une exposition de gravure au Castellet (1981). Le succès de ce premier événement et des suivants est à l’origine de la création en novembre 1982 de l’association l’_Amateur d’Estampes Contemporaines_ (AEC) qui se donne pour objectif d’initier l’amateur aux multiples techniques de l’estampe et de promouvoir un groupe d’artistes contemporains en réalisant une édition annuelle. En 1998, Valérie Rannou en prendra la présidence pour poursuivre ces missions. Pendant de nombreuses années, l’association propose deux expositions et deux éditions par an. **Elle souhaite notamment initier les amateurs aux diverses techniques de l’estampe** : les techniques classiques toujours pratiquées et d’autres plus originales et contemporaines. L’association organise ainsi des expositions soit techniquement spécialisées (gravure sur bois, gravure sur cuivre, sérigraphie…), soit diversifiées mais où chaque matrice accompagne son tirage afin d’en souligner la spécificité. Au cours de ses 23 années d’activités, l’association a réuni un fonds d’estampes et de matrices, en dépôt au musée des arts décoratifs de la Seyne sur mer (83). Sur le point de dissoudre ses statuts, l’association a réparti ses collections entre une structure privée (la fondation Taylor) et une structure publique (la Médiathèque Jean Jaurès). **Cette exposition, organisée à l’occasion de la donation d’une partie de sa collection par l’AEC à la ville de Nevers, présentera l’ensemble des planches ainsi qu’une sélection de matrices.**

Entrée libre

Médiathèque Jean Jaurès Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre



