Lamartine et Voc' à Lille sur scène ! Conservatoire de Lille, 22 juin 2021

Conservatoire de Lille, le mardi 22 juin à 18:00

Les élèves des classes vocales de _l’école Lamartine_ et de _l’ensemble Voc’ à Lille_ ( Cursus Jeunes Chanteurs) _du conservatoire_ vous convie la la restitution de leur travail. CE1 – CE2 : _ »Myla et l’arbre bateau »_ de Isabelle ABOULKER CM1-CM2 : _ »Gaillard et le diable »_ de Sally GALET Les jeunes chanteurs vous interprèteront deux chants étudiés cette année : _ »Saison »_ de Ola Gjeilo _ »Somewhere over the rainbow »_ extrait du magicien d’Oz **ATTENTION : la restitution est exclusivement réservée aux proches des élèves participants.**

Entrée gratuite, réservation obligatoire

Ecole Lamartine et Voc’ à Lille Conservatoire de Lille Place du Concert 59000 Lille Lille Vieux-Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-22T18:00:00 2021-06-22T19:00:00

