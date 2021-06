Marseille Cinéma Alhambra Bouches-du-Rhône, Marseille L’Alhambra, à la découverte de l’envers du décor Cinéma Alhambra Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

L'Alhambra, à la découverte de l'envers du décor

Cinéma Alhambra, le samedi 18 septembre 2021

Cinéma Alhambra, le samedi 18 septembre à 14:30 Entrée libre sur inscription. Deux sessions sont organisées l’après-midi : une visite à 14h30 et une à 16h. Attention, les places sont limitées !

L’Alhambra ouvre les portes de ses espaces habituellement non accessibles au public pour une visite insolite animée par un groupe de collégiens. Cinéma Alhambra 2 rue du cinéma 13016 Marseille Marseille Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:00:00

