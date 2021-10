Lalala Napoli présente « Cavalluccio » Studio de l’Ermitage, 20 octobre 2021, Paris.

Studio de l’Ermitage, le mercredi 20 octobre à 20:30

Le groupe est composé de : – François Castiello : CHANT, ACCORDÉON – Nicolas Lopez : VIOLON – François Vinoche : BATTERIE – Julien Certin : ACCORDÉON – Thomas Garnier : FLÛTE, GUITARE, CIARAMELLA – Maxime Oudry : CONTREBASSE Depuis 10 ans Lalala Napoli explore ses racines italiennes imaginaires à travers le Naples fantasmé de François Castiello, chanteur accordéoniste de Bratsch. Avec Cavalluccio, le groupe s’est choisi un nouveau destrier pour sonder les profondeurs de la transe, du galop de la tarentelle, aux parades rituelles d’anciennes technos napolitaines. Le choeur scande généreusement ses hymnes à la liberté à la fraternité ; et Rossini lui-même est invité à une fête où sérénades amoureuses, opéras, tamuriatas et cavalcades calabraises s’entre-choquent et se transforment en un nouveau son traditionnel. D’humeur joyeuse et sauvage, picaresque et rugueuse, comme le trop plein d’un cœur immense, Lalala Napoli offre une fête acoustique et électrique pour nous conduire au-delà de l’Italie, de la nuit des temps à demain ! Un troisième album de rage et de douceur mêlées, en partie inspiré par un concert mémorable donné à Allessandria del Caretto (Calabre) à l’été 2018 : 3 jours de fête, d’amour, de soleil et de liberté. Cavalluccio est un pont lancé vers une tradition musicale du futur, qui confirme la place emblématique de Lalala Napoli au sein du paysage musical européen.

Tarif plein : 15€ ; Tarif prévente/réduit : 13€

Studio de l’Ermitage 8 rue de l’ermitage 75020 Paris Paris Paris 20e Arrondissement Paris



