Vienne

du mercredi 27 octobre au samedi 6 novembre à Théâtre Blossac

Visite guidée du théâtre blossac en compagnie d’une guide conférencière pour découvrir l’histoire de ce lieu.

sur réservation limité à 20 personnes, inscription sur mes démarches grand Châtellerault passe saniatire obligatoire Tarif plein : 5€, tarif réduit : 2.50€ pour les personnes en situation de handicap, RSA, chomage, tarif gratuit pour les moins de 25 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-27T11:00:00 2021-10-27T12:30:00;2021-11-03T11:00:00 2021-11-03T12:30:00;2021-11-06T11:00:00 2021-11-06T12:30:00

