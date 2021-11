Lagord Centre culturel LECLERC Charente-Maritime, LAGORD EXPOSITION DE PEINTURE Centre culturel LECLERC Lagord Catégories d’évènement: Charente-Maritime

EXPOSITION DE PEINTURE Centre culturel LECLERC, 6 décembre 2021 10:00, Lagord. 6 – 12 décembre Sur place Entrée libre Exposition de peinture L ‘ART ROCHELLE vous propose de venir découvrir ses peintres (huile ,pastel,aquarelle ,acrylique ) .Ceux ci exposeront du 6 Décembre2021 au 11 Décembre 2021 à l’Espace Culturel Leclerc LAGORD (17140),salle ALAIN LE MEUR . Horaires :de 10h à 19h . Masque et pass sanitaire obligatoires Centre culturel LECLERC Av. du Fief Rose, 17140 Lagord 17140 Lagord Charente-Maritime lundi 6 décembre – 10h00 à 19h00

mardi 7 décembre – 10h00 à 19h00

mercredi 8 décembre – 10h00 à 19h00

jeudi 9 décembre – 10h00 à 19h00

vendredi 10 décembre – 10h00 à 19h00

samedi 11 décembre – 10h00 à 19h00

dimanche 12 décembre – 10h00 à 19h00

