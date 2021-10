Yvetot Yvetot Seine-Maritime, Yvetot Lady Arlette Yvetot Yvetot Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Yvetot

Lady Arlette Yvetot, 12 novembre 2021, Yvetot. Lady Arlette 2021-11-12 19:00:00 19:00:00 – 2021-11-12 Rue Pierre de Coubertin Les Vikings

Devenue en 10 ans une artiste incontournable des scènes normandes, Lady Arlette est à la fois discrète, presque timide et tout à coup percutante, déchaînée, emportée pas sa guitare mais toujours connecté avec son public. Elle souffle une nouvelle vie sur ses mots et des nouveaux mots sur sa vie…

saison.culturelle@yvetot.fr +33 2 35 95 15 46 http://www.lesvikings-yvetot.fr/

dernière mise à jour : 2021-10-16

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Yvetot Autres Lieu Yvetot Adresse Rue Pierre de Coubertin Les Vikings Ville Yvetot