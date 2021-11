L’Absence de père TGP,Saint-Denis, 12 novembre 2021, Saint-Denis.

L’Absence de père

du vendredi 12 novembre au mercredi 17 novembre à TGP, Saint-Denis

LIBREMENT ADAPTÉ DE LA PIÈCE PLATONOV DE Anton Tchekhov CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE Lorraine de Sagazan C’est soir de fête dans la maison d’Anna Petrovna, jeune veuve qui, ne pouvant faire face à ses dettes, est sur le point de perdre sa propriété. À moins que Paul Pétrine, riche homme d’affaires qui s’est entiché d’elle, puisse la sauver de la ruine ? Sont aussi présents le beau-fils d’Anna, Sergueï et sa femme Sophie, Michel Platonov, instituteur de campagne et amour de jeunesse de Sophie, maintenant marié à Sacha et père depuis peu, ainsi que quelques autres… Huit trentenaires de milieux disparates, dans des vies mal ajustées, résignées ou étriquées, des vies rêvées trop grandes. Ce qui devait être de joyeuses retrouvailles tourne vite aux répliques pleines d’aigreur et aux joutes verbales sarcastiques. Platonov, « petit Platon », charme, déçoit, pique, questionne et – comme il le fait pour lui-même – instille le doute chez ces êtres enfermés dans leurs petites vies. L’écrivain Guillaume Poix et la metteuse en scène Lorraine de Sagazan, artiste associée au TGP, ont pris à bras-le-corps ce texte de jeunesse de Tchekhov, inachevé, épars, foisonnant. Du souffle rapide et des émotions abrasives, ils ont retenu le rythme et le désenchantement, revitalisant les mots tout en gardant l’intention première de l’auteur. Ils y ont greffé une écriture volontairement contemporaine et joint des souvenirs vécus et intimes des acteurs, créant ainsi la généalogie mouvante d’une fiction ultra-réaliste, de la scène à la vie. Ces récits personnels résonnent avec ceux des spectateurs qui, répartis sur les quatre côtés du plateau, au plus près des émois et des échecs vibrants, sont pris à témoin des questionnements d’une génération qui se cherche, ne se retrouve pas, qui se désire, se déchire, essaie de se consoler. Sur fond de fracture et de déterminisme social, entre désillusion et colère, la compagnie La Brèche déconstruit les héritages paternels et leurs idéaux dans une ardente et incessante volonté de vivre.



C’est soir de fête dans la maison d’Anna Petrovna, jeune veuve qui, ne pouvant faire face à ses dettes, est sur le point de perdre sa propriété. À moins que Paul Pétrine, riche homme d’affaires qui…

TGP,Saint-Denis 59 Boulevard Jules Guesde, 93200, 93210 Saint-Denis Saint-Denis Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-12T20:00:00 2021-11-12T22:15:00;2021-11-14T15:30:00 2021-11-14T17:45:00;2021-11-15T14:00:00 2021-11-15T16:15:00;2021-11-15T20:00:00 2021-11-15T22:15:00;2021-11-17T20:00:00 2021-11-17T22:15:00