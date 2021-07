Lahonce Abbaye Notre-Dame de l’Assomption Lahonce, Pyrénées-Atlantiques L’abbaye m’est contée Abbaye Notre-Dame de l’Assomption Lahonce Catégories d’évènement: Lahonce

le vendredi 17 septembre à Abbaye Notre-Dame de l’Assomption Gratuit. Entrée libre. 30 scolaires maximum.

A partir de la lecture le jeune public pourra comprendre ce qui existait à l’époque et qui nous demeure utile aujourd’hui, les manières de vivre d’autrefois et ce que le présent doit au passé. Abbaye Notre-Dame de l’Assomption Avenue de l’Abbaye, 64110 Lahonce Lahonce Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T11:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T15:30:00 2021-09-17T16:30:00

