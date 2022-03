La’au Project Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Catégories d’évènement: Dordogne

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

La’au Project Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 28 mai 2022, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac. La’au Project Salle des fêtes Esplanade de la Liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

2022-05-28 – 2022-05-28 Salle des fêtes Esplanade de la Liberté

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Voyage musical tribal et poétique.

Petite restauration végé, bar sans alcool, bière locale Voyage musical tribal et poétique.

Petite restauration végé, bar sans alcool, bière locale +33 7 80 52 28 22 Voyage musical tribal et poétique.

Petite restauration végé, bar sans alcool, bière locale ©Les Notes Vagabondes

Salle des fêtes Esplanade de la Liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Autres Lieu Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Adresse Salle des fêtes Esplanade de la Liberté Ville Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac lieuville Salle des fêtes Esplanade de la Liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Departement Dordogne

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouffignac-saint-cernin-de-reilhac/

La’au Project Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 2022-05-28 was last modified: by La’au Project Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 28 mai 2022 Dordogne Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne