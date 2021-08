Flavigny-sur-Ozerain Le musée des Anis de Flavigny - Ancienne Abbaye bénédictine Côte-d'Or, Flavigny-sur-Ozerain La visite des Anis de l’Abbaye de Flavigny Le musée des Anis de Flavigny – Ancienne Abbaye bénédictine Flavigny-sur-Ozerain Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Flavigny-sur-Ozerain

La visite des Anis de l’Abbaye de Flavigny Le musée des Anis de Flavigny – Ancienne Abbaye bénédictine, 17 septembre 2021, Flavigny-sur-Ozerain. La visite des Anis de l’Abbaye de Flavigny

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Le musée des Anis de Flavigny – Ancienne Abbaye bénédictine

Découvrez les visites guidées de : – l’atelier de dragéification ou l’on fabrique durant 15 jours le bien bon bonbon selon la même recette de 1591 ! – la crypte carolingienne de l’ancienne abbaye Saint Pierre, sa beauté et le commencement de l’histoire de l’abbaye et des Anis – Musée des Anis qui raconte l’histoire de la fabrique d’Anis à travers différentes générations de fabricants d’Anis de la Révolution jusqu’à nos jours – Anciens ateliers pour connaitre en détails le savoir-faire spécifique des différents métiers de conditionnement et d’expédition à travers plusieurs époques Également une vidéo de 15 min sur la fabrication des Anis, de la sélection des ingrédients jusqu’aux expéditions. Sans oublier, notre café dans la cour de l’abbaye et notre boutique.

Entrée libre

Au programme des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir les Anis de Flavigny à travers ses différents métiers, ses savoir-faire et son histoire longue de 400 ans. Le musée des Anis de Flavigny – Ancienne Abbaye bénédictine 4 rue de l’abbaye 21150 FLAVIGNY SUR OZERAIN Flavigny-sur-Ozerain Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T13:30:00 2021-09-17T17:00:00;2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Flavigny-sur-Ozerain Autres Lieu Le musée des Anis de Flavigny - Ancienne Abbaye bénédictine Adresse 4 rue de l'abbaye 21150 FLAVIGNY SUR OZERAIN Ville Flavigny-sur-Ozerain lieuville Le musée des Anis de Flavigny - Ancienne Abbaye bénédictine Flavigny-sur-Ozerain