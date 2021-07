La Vire change de visage Saint-Lô, 31 août 2021-31 août 2021, Saint-Lô.

La Vire change de visage 2021-08-31 14:30:00 14:30:00 – 2021-08-31

Saint-Lô Manche

Le Syndicat de la Vire et l’AAPPMA vous invitent à découvrir et à échanger sur l’histoire du fleuve au fil des siècles et la gestion de la Vire aujourd’hui.

Pensez à prendre des vêtements adaptés à la météo.

Réservation obligatoire / Durée de l’animation : de 14h30 à 17h00.

Le Syndicat de la Vire et l’AAPPMA vous invitent à découvrir et à échanger sur l’histoire du fleuve au fil des siècles et la gestion de la Vire aujourd’hui.

Pensez à prendre des vêtements adaptés à la météo.

Réservation obligatoire / Durée de…

Le Syndicat de la Vire et l’AAPPMA vous invitent à découvrir et à échanger sur l’histoire du fleuve au fil des siècles et la gestion de la Vire aujourd’hui.

Pensez à prendre des vêtements adaptés à la météo.

Réservation obligatoire / Durée de l’animation : de 14h30 à 17h00.

dernière mise à jour : 2021-07-18 par