Herbignac Parking de NETTO Herbignac, Loire-Atlantique La Virade d’Herbignac Parking de NETTO Herbignac Catégories d’évènement: Herbignac

Loire-Atlantique

La Virade d’Herbignac Parking de NETTO, 26 septembre 2021, Herbignac. La Virade d’Herbignac

le dimanche 26 septembre à Parking de NETTO

Depuis plus de 30 ans, les Virades de l’espoir, événement national festif et solidaire, donnent à Vaincre la Mucoviscidose les moyens de poursuivre son combat contre la maladie, à savoir accélérer la recherche aujourd’hui pour guérir demain. **Randonnées Pédestres** 8H30 – 16 km 9H15 – 10km 10H30 – 4,5 km **Randonnées VTC** (avec le club cyclos Herbignacais) 9H30 – 23 km **Foulées de l’espoir** 10h – 2 circuits de 5 km et 10 km **Balade Moto** Départ 9h30 – Parking de NETTO, inscription à partir de 8h30. Paiement au casque (vous devez vous munir de votre permis et de votre assurance). Contact organisateur : Motards Herbignacais 06 64 66 83 94 Sur place pour les enfants de tous âges, avec Isabelle 06 82 47 80 42, Animations, lecture, Jeux de société, Dessins, Coloriages, Parcours de motricité. Pour les plus grands, Seul, avec les copains, en famille, à partir de 9/10 ans, Rallye à pied dans le centre-ville avec la participation des commerçants. Inscriptions 10h, départ 10h15, durée environ 1h. Casque obligatoire pour les – de 12 ans. **Inscription obligatoire** : https://virades.vaincrelamuco.org/virade-de-lespoir/la-virade-d-herbignac/ Depuis plus de 30 ans, les Virades de l’espoir, événement national festif et solidaire, donnent à Vaincre la Mucoviscidose les moyens de poursuivre son combat contre la maladie, à savoir accélérer… Parking de NETTO Boulevard de Brière 44410 Herbignac Herbignac Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T08:30:00 2021-09-26T18:30:00;2021-09-26T09:15:00 2021-09-26T19:15:00;2021-09-26T09:30:00 2021-09-26T19:30:00;2021-09-26T10:00:00 2021-09-26T20:00:00;2021-09-26T10:30:00 2021-09-26T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Herbignac, Loire-Atlantique Autres Lieu Parking de NETTO Adresse Boulevard de Brière 44410 Herbignac Ville Herbignac lieuville Parking de NETTO Herbignac