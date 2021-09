La Vieille Fille – Théâtre Régional des Pays de la Loire Salle des fêtes, 23 octobre 2021, La Suze-sur-Sarthe.

**Spectacle tout public dès 10 ans** En 1816, à Alençon, Rose-Marie Cormon veut être épousée pour elle-même et non pour ses millions. Mais, l’âge venant, l’urgence transforme son désir en une véritable obsession. Entourée d’êtres cupides, elle ne trouve pas le bon prétendant. Un odieux quiproquo livrera bientôt la vieille fille sur un plateau d’argent au candidat le plus habile… **De situations burlesques en tragédie familiale, cinq acteurs portent la langue de Balzac pour en révéler l’humour, la poésie et la force politique.** ### A PROPOS DES ARTISTES Ce sont les valeurs humanistes des auteurs et la force poétique des textes qui guident principalement les choix de création de Camille de La Guillonnière, directeur du Théâtre Régional des Pays de la Loire. Il revendique un théâtre simple et poétique, où suggérer est plus fort que montrer… _Mentions obligatoires et distribution sur_ [_trpl.fr_](https://trpl.fr/) ### TOURNEE REGIONALE DES ARTISTES DES PAYS DE LA LOIRE Les Pays de la Loire abritent des artistes de qualité et une grande diversité de création, comme en témoigne la programmation 100% ligérienne de la Tournée régionale, à découvrir dans 20 communes rurales du territoire. _Tournée initiée par la Région des Pays de la Loire dans le cadre de son Plan de relance._ Plus d’infos sur [culture.paysdelaloire.fr](https://culture.paysdelaloire.fr)

TARIF PLEIN 12 € / TARIF RÉDUIT 6 € (- de 12 ans, bénéficiaires du CCAS de La Suze/Sarthe)

Pièce de théâtre proposée dans le cadre de la Tournée régionale des artistes des Pays de la Loire organisée par la Région.

Salle des fêtes 4 rue des Courtils 72210 LA SUZE SUR SARTHE La Suze-sur-Sarthe Sarthe



2021-10-23T21:00:00 2021-10-23T22:40:00