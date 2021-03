ELANCOURT Le Prisme Élancourt LA VIE TREPIDANTE DE BRIGITTE TORNADE Le Prisme ELANCOURT Catégorie d’évènement: Élancourt

Mise en scène par Eléonore Joncquez Molière 2020 de la Meilleure Comédie Après avoir chahuté l’antenne de France Culture, Brigitte Tornade débarque au théâtre avec toute sa tribu. Vous allez assister au quotidien drôle et survolté de ce que peut être une “vraie” famille moderne. La famille Tornade nous tend un miroir réaliste et terriblement drôle de nos vies, de nos paradoxes et de nos petits tracas. Ce spectacle s’inscrit dans l’air du temps, dans un esprit joyeusement décapant, mettant en scène la folie ordinaire d’une vie de famille. Grande Salle – Durée : 1h35 Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 22,00€

