Le Cormier

La vie à la ferme La ferme du bois des dames, 16 août 2021-16 août 2021, Le Cormier. La vie à la ferme

du lundi 16 août au vendredi 20 août à La ferme du bois des dames

La découverte de la vie à la ferme, les différentes taches agricoles, le soin des bêtes… dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. La ferme du bois des dames La Mare Sangsue 27270 Saint Aubin du Thenney Le Cormier Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T09:30:00 2021-08-16T23:59:00;2021-08-17T00:00:00 2021-08-17T23:59:00;2021-08-18T00:00:00 2021-08-18T23:59:00;2021-08-19T00:00:00 2021-08-19T23:59:00;2021-08-20T00:00:00 2021-08-20T16:00:00

Catégories d'évènement: Eure, Le Cormier