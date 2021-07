Rives-en-Seine Rives-en-Seine Rives-en-Seine, Seine-Maritime La vibration forêt Rives-en-Seine Rives-en-Seine Catégories d’évènement: Rives-en-Seine

Seine-Maritime

La vibration forêt Rives-en-Seine, 2 août 2021-2 août 2021, Rives-en-Seine. La vibration forêt 2021-08-02 14:00:00 14:00:00 – 2021-08-02 17:00:00 17:00:00

Rives-en-Seine Seine-Maritime Rives-en-Seine Seine-Maritime Renouez avec votre potentiel de guérison, votre paix intérieure et l’énergie de la forêt grâce à des méditations, visualisations et différents exercices. Renouez avec votre potentiel de guérison, votre paix intérieure et l’énergie de la forêt grâce à des méditations, visualisations et différents exercices. vibraforet@gmail.com +33 6 86 75 88 31 https://www.facebook.com/raphaelle.vibraforet Renouez avec votre potentiel de guérison, votre paix intérieure et l’énergie de la forêt grâce à des méditations, visualisations et différents exercices. dernière mise à jour : 2021-07-15 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine

Détails Catégories d’évènement: Rives-en-Seine, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Rives-en-Seine Adresse Ville Rives-en-Seine lieuville 49.54608#0.72764