Tu es un aventurier ou tu veux le devenir ? Alors ce séjour est pour toi. Le point de départ et d’arrivée sont définis : Royan et La Rochelle. Entre les deux, tout est à faire. Pour préparer cette aventure, cette échappée belle, nous passerons 3 nuits sur Royan pour préparer cette itinérance et profiter aussi de la plage. Tu longeras peut-être la côte sauvage et ses plages de sable fin idéales pour des pauses farnientes ou découvrir un spot de baignade…. à toi ton aventure ! Tu veux construire ton séjour ? Tu veux décider du circuit de la prochaine étape ? Tu veux vivre autrement tes vacances ? Cette Vélodyssée est faite pour toi. Charente-maritime Royan Royan Charente-Maritime

