Bellac ERIP Haut limousin ( Dans les locaux de la Mission Locale Rurale) Bellac, Haute-Vienne la VAE : toutes les informations avec l’ERIP du HAUT LIMOUSIN et la CCI Haute Vienne ERIP Haut limousin ( Dans les locaux de la Mission Locale Rurale) Bellac Catégories d’évènement: Bellac

Haute-Vienne

la VAE : toutes les informations avec l’ERIP du HAUT LIMOUSIN et la CCI Haute Vienne ERIP Haut limousin ( Dans les locaux de la Mission Locale Rurale), 21 septembre 2021, Bellac. la VAE : toutes les informations avec l’ERIP du HAUT LIMOUSIN et la CCI Haute Vienne

ERIP Haut limousin ( Dans les locaux de la Mission Locale Rurale), le mardi 21 septembre à 09:30 Ouvert à tous – Gratuit

Toutes les informations sur la VAE ERIP Haut limousin ( Dans les locaux de la Mission Locale Rurale) 2 rue du coq 87300 Bellac Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-21T09:30:00 2021-09-21T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bellac, Haute-Vienne Autres Lieu ERIP Haut limousin ( Dans les locaux de la Mission Locale Rurale) Adresse 2 rue du coq 87300 Ville Bellac lieuville ERIP Haut limousin ( Dans les locaux de la Mission Locale Rurale) Bellac