Mis en scène par Nelly Heuzé, ce spectacle lyrique accessible à tous est adapté du roman La Dame aux Camélias d’Alexandre Dumas fils. Considérée comme dévoyée (“traviata” en italien), l’héroïne se livre sans modération aux plaisirs de la vie mondaine et vit passionnément, tiraillée entre l’amour véritable et la morale de la société. Autour d’elle, les artistes lyriques, musiciens, chœurs, comédienne et créateurs décors, costumes et lumières donnent vie à ce drame amoureux et social. • 2 représentations, les 30 et 31 juillet à 21h • Cour carrée de la Dentelle, Alençon • 2h sans entracte • Tarif unique 13€ – Gratuit pour les moins de 18 ans, billetterie en ligne sur [[http://choeurdorphee.free.fr](http://choeurdorphee.free.fr)](http://choeurdorphee.free.fr) ou à l’office de tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon

Le Chœur d’Orphée revient cette année avec une création autour de La Traviata de Verdi.

