du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à Jardin Arboretum d’Ilex Tarif : 7€ pour les adultes, gratuit pour les moins de 18 ans

Visite libre à la découverte des plantes découvertes ou crées par l’homme. Avec toutes ces hybridations, les obtenteurs ont transmis leur savoir, encore visible grâce à la protection de ces plantes. Jardin Arboretum d’Ilex La Nivelle 45130 Meung sur Loire Meung-sur-Loire Loiret

2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T18:00:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T18:00:00

