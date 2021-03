Herbignac Château de Ranrouët Herbignac, Loire-Atlantique La tête dans les étoiles Château de Ranrouët Herbignac Catégories d’évènement: Herbignac

La tête dans les étoiles Château de Ranrouët, 28 août 2021-28 août 2021, Herbignac. La tête dans les étoiles

Château de Ranrouët, le samedi 28 août à 09:00

L'association La Brière étoilée vous invite à une observation du ciel étoilé depuis l'esplanade du Château de Ranrouët. La journée et la soirée seront dédiées à l'astronomie : observation du soleil en toute sécurité, propulsion de fusées à eaux, exposition d'un cosmorama pour reproduire le système solaire à bonne échelle. Entrée libre. En cas de mauvais temps, l'animation pourrait être annulée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-28T09:00:00 2021-08-28T19:00:00

