De 15h à 18h à Clavas

Terre nourricière : découverte des plantes sauvages alimentaires suivie d’une « petite cuisine » avec Anne Marie.

Terre créative : création d’une sculpture en argile avec Brigitte. (Création à récupérer 3 semaines plus tard ) De 15h à 18h à Clavas

