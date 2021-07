Thauvenay Thauvenay Cher, Thauvenay « La table gRonde » par la Compagnie Créalid Thauvenay Thauvenay Catégories d’évènement: Cher

Thauvenay Cher Thauvenay « Avant de partir en quête du Graal, le seigneur réunit ses amis pour un repas d’adieu… Mais la fête dérape ! Sa femme refuse d’aller au couvent pendant son absence, sa dame de compagnie veut guerroyer, sa belle-sœur affiche sa liberté de mœurs… Et l’évêque s’enivre sans vergogne. Quelle folie s’est emparée du château ? Sous couvert d’une farce moyenâgeuse, cette succession de situations drôles et rythmées pose des questions intemporelles. » Réservation sur les sites Helloasso et www.crealid.com contact@crealid.com +33 7 77 33 45 08 « Avant de partir en quête du Graal, le seigneur réunit ses amis pour un repas d’adieu… Mais la fête dérape ! Sa femme refuse d’aller au couvent pendant son absence, sa dame de compagnie veut guerroyer, sa belle-sœur affiche sa liberté de mœurs… Et l’évêque s’enivre sans vergogne. Quelle folie s’est emparée du château ? Sous couvert d’une farce moyenâgeuse, cette succession de situations drôles et rythmées pose des questions intemporelles. » Réservation sur les sites Helloasso et www.crealid.com Compagnie Créalid dernière mise à jour : 2021-07-15 par

