Spectacle » La Vie sauvage » La Sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux, 30 mars 2024, Saint-Laurent-en-Grandvaux.

Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 20:30:00

fin : 2024-03-30 22:00:00

« La Vie Sauvage » par la Cie Le Souffle Couplé :

représentation théâtrale multiforme; créations ouvertes à la poésie et à l’improvisation clownesque.

Ecriture et interprétation : Salim Maghnaoui & Yoel Giboudot.

Entrée : 12€,

Réservation possible au 03 84 60 15 25.

La Sittelle Rue du Coin d’Amont

Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté



