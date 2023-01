La Senlis’Oise 2023 Senlis, 1 avril 2023, Senlis .

La Senlis’Oise 2023

21 Rue Yves Carlier Senlis Oise

2023-04-01 – 2023-04-02

Senlis

Oise

14 Le week-end du 01 et 02 avril 2023 à Senlis, le club SENLIS ATHLE organise des courses enfants et adultes de 800m au semi-marathon

SAMEDI 1 AVRIL 2023

-14H30 : course découverte de 800 m réservée aux Eveils Athlétiques (né en 2013/2014) 2 courses de 15 enfants

-14H50 : course de 1000 m (sans classement) réservée aux poussins (né en 2011/2012) 2 courses de 15 enfants

Chaque course sera suivie d’ateliers ainsi que d’un goûter et de remise de récompenses.

-16H00 : course de 2024m (préparation des JO 2024) réservée aux benjamins (né en 2009/2010) 2 courses de 15 enfants

-16H20 : course de 2024m (préparation des JO 2024) réservée aux minimes (né en 2007/2008) 2 courses de 15 enfants

-Vers 17h00 : goûters et remise de récompenses et possibilité de tester les ateliers

DIMANCHE 2 AVRIL 2023

-5 km et 10 km : départ à 9h30

-Semi-marathon: départ à 10h15

Tous les départs se font en face du complexe sportif Yves Carlier, à Senlis.

Toutes les arrivées des courses se font sur le stade vélodrome, à Senlis.

Fléchage des boucles, par Rubalise®, panneaux et signaleurs.

https://la-senlisoise.adeorun.com/infos

Senlis

