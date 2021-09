Batz sur mer 25 Rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz-sur-Mer, Loire-Atlantique La semaine du climat 25 Rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

La municipalité lance sa 1ère édition de la Semaine du Climat. Un évènement qui a pour vocation de devenir un rendez-vous annuel des curieux, novices ou éclairés, esprits scientifiques ou artistiques, des manuels ou des penseurs, en s'étoffant d'année en année ! Au programme de cette 1ère édition : nettoyage de plages ; stands de sensibilisation à la gestion de l'eau ; conférence de Walter BOUVAIS, fondateur du journal Terra Eco ; rencontre avec l'écophysiologiste Jean-Louis BERTHON ; ateliers « Fresque du climat » ; expositions photographiques, de peintures et de dessins ; rencontre et dédicaces du dessinateur Stéphane HEURTEAU ; concert expérimental ; atelier dessin et lectures pour les enfants…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T19:00:00;2021-09-20T09:00:00 2021-09-20T19:00:00;2021-09-21T09:00:00 2021-09-21T19:00:00;2021-09-22T09:00:00 2021-09-22T19:00:00;2021-09-23T09:00:00 2021-09-23T19:00:00;2021-09-24T09:00:00 2021-09-24T19:00:00;2021-09-25T09:00:00 2021-09-25T19:00:00

