La semaine des restaurants Biarritz, 8 novembre 2021, Biarritz.

La semaine des restaurants Place Georges Clemenceau Dans la ville Biarritz

2021-11-08 – 2021-11-14 Place Georges Clemenceau Dans la ville

Biarritz 64200

Du 8 au 14 novembre, la Semaine des Restaurants permet de déguster de succulents menus composés spécifiquement pour un prix fixe et attractif et ainsi faire apprécier au plus grand nombre les saveurs locales et l’accueil délicieux des nombreux restaurants à Biarritz et aussi dans le Pays Basque.

Ils vous proposent un déjeuner à 21€ et un dîner à 31€, comprenant une entrée, un plat et un dessert, hors boissons.

Liste des restaurants qui participent en ligne le 2/11

+33 5 59 22 37 10

