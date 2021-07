LA SEMAINE DE LA MÉMOIRE, LA SEMAINE DE LA MÉMOIRE, 21 septembre 2021-21 septembre 2021, Tours.

[http://www.semainedelamemoire.fr](http://www.semainedelamemoire.fr) : À TOURS ET EN DIGITAL POUR TOUS !** La volonté première de la mise en place de la Semaine de la Mémoire est de réunir d’éminents scientifiques et spécialistes de la mémoire afin de diffuser des connaissances autour de la mémoire humaine, sous toutes ses formes, et de les vulgariser pour permettre au grand public et même aux enfants de comprendre la mémoire et d’avoir accès aux recherches et aux avancées dans ce domaine. La quatrième édition de la Semaine de la Mémoire aura lieu du 21 au 24 septembre 2021 et se déclinera en un événement phygital à la fois à Tours et en digital : certaines conférences et tables rondes seront organisées en présentiel avec un public et seront accessibles en direct sur le site de la Semaine de la Mémoire (www.semainedelamemoire.fr). Ce format permettra de respecter les règles sanitaires mais également de s’adresser à l’ensemble des Français qui ne peuvent pas se déplacer à Tours pour l’occasion. Une série d’animations virtuelles (vidéos, un podcast de 12 épisodes, une exposition en ligne…) sera également proposée sur son site internet. **AU PROGRAMME DE LA SEMAINE DE LA MÉMOIRE** La Semaine de la Mémoire est organisée autour de rencontres, conférences, tables rondes et ateliers avec de nombreux experts comme Lionel Naccache, neurologue et spécialiste des neurosciences cognitives, Olivier Houdé, enseignant-chercheur et psychologue français , les 6 membres du Conseil Scientifique de l’Observatoire B2V des Mémoires : Francis Eustache, Jean Gabriel Ganascia, Robert Jaffard, Denis Peschanski, Hélène Amieva, Catherine Thomas-Antérion, ainsi que des enseignants-chercheurs de la ville de Tours et bien d’autres encore … Mardi 21 septembre aussi Journée mondiale de lutte contre la maladie d’Alzheimer • Conférence : La musique pour lutter contre les maladies de la mémoire • Conférence : Maladie d’Alzheimer et maladie à corps de Lewy : à ne pas confondre ! (100% digital) • Table ronde : La maladie d’Alzheimer : quelles avancées ? • 2 ateliers sur la maladie d’Alzheimer : « Les mécanismes de la mémoire » et « Mémoire et nouvelles technologies » • Visite guidée : La mémoire matérielle : archéologie de la ville de Tours • Table ronde : Où en sont les connaissances sur la mémoire ? (à Tours et en digital) Mercredi 22 septembre • Table ronde : Les impacts de l’alimentation sur la mémoire tout au long de la vie (à Tours et en digital) • Ateliers pour les enfants “Mémoire & Apprentissage” • Table ronde : Numérisation du patrimoine – une nouvelle façon de préserver, populariser et comprendre notre héritage mémoriel commun (à Tours et en digital) • Conférence : Mémoire immunitaire pour un vaccin contre la toxoplasmose (à Tours et en digital) • Conférence : A la mémoire de l’amnésie • Conférence : Les troubles de la conscience (à Tours et en digital) Jeudi 23 septembre • Conférence : Mémoriser et inventer la musique à la Renaissance • Conférence : Mémoire et société dans l’Europe médiévale • Conférence : Mémoire de la Terre • Table ronde : Le massacre de Maillé dans l’histoire de la Seconde Guerre mondiale (à Tours et en digital) • Rencontre littéraire : L’écrivain est-il l’allié du chercheur en sciences cognitives ? • Conférence : Comment mieux apprendre à l›école : l’éclairage des neurosciences (à Tours et en digital) Vendredi 24 septembre • Table ronde : Mémoire et apprentissage tout au long de la vie (à Tours et en digital) • Table ronde : Mémoire : l’intelligence animale (à Tours et en digital) • Conférence : Perte auditive et troubles de la mémoire (à Tours et en digital)

