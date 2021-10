Semoy centre culturel Loiret, Semoy la Semaine culturelle centre culturel Semoy Catégories d’évènement: Loiret

du mardi 16 novembre au dimanche 21 novembre à centre culturel

Parce que nous commençons enfin à pouvoir tomber les masques, nous vous proposons d’effectuer au cours de cette semaine culturelle quelques pas de côté afin d’examiner d’autres facettes de cet accessoire qui accompagne notre quotidien depuis 2 ans. [**Programme**](https://www.ville-semoy.fr/semaine-culturelle/)

gratuit – pass sanitaire obligatoire

Masqués, démasqués ! centre culturel 141 rue du Champ Luneau Semoy Semoy Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T09:00:00 2021-11-16T21:30:00;2021-11-17T09:00:00 2021-11-17T21:30:00;2021-11-18T09:00:00 2021-11-18T21:30:00;2021-11-19T09:00:00 2021-11-19T21:30:00;2021-11-20T09:00:00 2021-11-20T21:30:00;2021-11-21T09:00:00 2021-11-21T21:30:00

