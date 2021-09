Marmande Marmande Lot-et-Garonne, Marmande La Semaine Bleue Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

La Semaine Bleue Marmande, 4 octobre 2021, Marmande. La Semaine Bleue 2021-10-04 – 2021-10-08

Marmande Lot-et-Garonne Lundi 4 Octobre : Rendez-vous à 14h30 Place Clémenceau.

Randonnée pédestre en partenariat avec l’association Rando Val de Garonne – Marche sur le site de la Filhole .

Inauguration de la Semaine Bleue autour d’un verre de l’amitié à 17h Place Clémenceau.

Mardi 05 Octobre : 14h30: Atelier de prévention santé animé par Silver Fourchette. Cet atelier aura lieu à la Maison des Séniors. Places limitées – inscription obligatoire.

Mercredi 6 Octobre. 14h30: «Chantons Tous Ensemble»: représentation de la Chorale de la Résidence des Glycines.

Jeudi 7 Octobre: Circuit découverte «Les Fragrances de Marmande» animé par un guide conférencier de l’Office du Tourisme de Marmande. 14h30: Départ de l’Office du Tourisme.

Participation 5€ / personne.

Vendredi 8 Octobre. 14h30 : Exposition «Partageons notre mémoire» en partenariat avec le Service Patrimoine de la Ville de Marmande. Lundi 4 Octobre : Rendez-vous à 14h30 Place Clémenceau.

Randonnée pédestre en partenariat avec l’association Rando Val de Garonne – Marche sur le site de la Filhole .

Inauguration de la Semaine Bleue autour d’un verre de l’amitié à 17h Place Clémenceau.

Mardi 05 Octobre : 14h30: Atelier de prévention santé animé par Silver Fourchette. Cet atelier aura lieu à la Maison des Séniors. Places limitées – inscription obligatoire.

Mercredi 6 Octobre. 14h30: «Chantons Tous Ensemble»: représentation de la Chorale de la Résidence des Glycines.

Jeudi 7 Octobre: Circuit découverte «Les Fragrances de Marmande» animé par un guide conférencier de l’Office du Tourisme de Marmande. 14h30: Départ de l’Office du Tourisme.

Participation 5€ / personne.

Vendredi 8 Octobre. 14h30 : Exposition «Partageons notre mémoire» en partenariat avec le Service Patrimoine de la Ville de Marmande. +33 5 53 64 44 30 Lundi 4 Octobre : Rendez-vous à 14h30 Place Clémenceau.

Randonnée pédestre en partenariat avec l’association Rando Val de Garonne – Marche sur le site de la Filhole .

Inauguration de la Semaine Bleue autour d’un verre de l’amitié à 17h Place Clémenceau.

Mardi 05 Octobre : 14h30: Atelier de prévention santé animé par Silver Fourchette. Cet atelier aura lieu à la Maison des Séniors. Places limitées – inscription obligatoire.

Mercredi 6 Octobre. 14h30: «Chantons Tous Ensemble»: représentation de la Chorale de la Résidence des Glycines.

Jeudi 7 Octobre: Circuit découverte «Les Fragrances de Marmande» animé par un guide conférencier de l’Office du Tourisme de Marmande. 14h30: Départ de l’Office du Tourisme.

Participation 5€ / personne.

Vendredi 8 Octobre. 14h30 : Exposition «Partageons notre mémoire» en partenariat avec le Service Patrimoine de la Ville de Marmande. Ville de Marmande dernière mise à jour : 2021-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Marmande Autres Lieu Marmande Adresse Ville Marmande lieuville 44.49824#0.16463