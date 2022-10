Majakka La Scène Watteau, 11 février 2023, Nogent-sur-Marne.

Majakka Samedi 11 février 2023, 20h30 La Scène Watteau

Jean-Marie Machado (piano), Vincent Segal (violoncelle), Keyvan Chemirani (percussions), Jean-Charles Richard (saxophones)

La Scène Watteau 1 Place du Théatre 94130 Nogent-sur-Marne Nogent-sur-Marne 94130 Val-de-Marne Île-de-France

La musique de Jean-Marie Machado ne souffre pas de frontières et s’hybride pour faire dialoguer cultures et langages. Dans cet album, le pianiste réunit sous le joli nom de Majakka (phare en finnois) différents morceaux qui ont apporté à sa route musicale une couleur particulière, inspirée de son héritage culturel, de ses rencontres et de son prolifique parcours de compositeur. « J’ai eu envie, pour la première fois, de regarder en arrière et de réécouter certains de mes anciens disques » raconte Machado. J’ai vu se dessiner une couleur qui était en train de devenir la mienne, une lumière qui s’imposait d’elle-même.

Les mélodies, les sons, les timbres, les rythmes, les titres évocateurs des pièces… tout est riche et généreux sur Majakka. Poétique, ciselé, tantôt en rondeur délicate, tantôt en grande ferveur.

La qualité d’écriture et d’arrangements, alliée à l’excellence des interprètes (Keyvan Chemirani éclatant d’inventivité et de surprises, Jean-Charles Richard sensible mélodiste à la sonorité éblouissante, Vincent Segal élégant de virtuosité, érudit des sons du monde) souligne une fois de plus l’accomplissement du chemin de Jean-Marie Machado.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T20:30:00+01:00

2023-02-11T22:00:00+01:00

Cecil Mathieu