Conférence historique : Protéger les collections nationales pendant la Guerre froide, le Service de protection des œuvres d’art de Rose Valland Bibliothèque Smith-Lesouëf Nogent-sur-Marne, samedi 18 mai 2024.

À l’occasion de la Nuit européene des Musées, la Fondation des Artistes invite deux chercheuses à présenter la personnalité et les engagements de Rose Valland, célèbre pour son rôle d’identification et de restitution des œuvres d’art spoliées par les nazis, pendant la Seconde Guerre mondiale.

Figure majeure des musées au XXe siècle, Rose Valland a longtemps travaillé depuis l’Hôtel Salomon de Rothschild, le siège parisien de la Fondation des Artistes, et a bien connu Maurice Guy-Loë, premier directeur de la Maison nationale des artistes de Nogent-sur-Marne.

Rose Valland (1898-1980) est avant tout connue pour son action de résistance face au pillage artistique nazi, pendant la Seconde Guerre mondiale. Son engagement en faveur du patrimoine ne se limite toutefois pas à la période du conflit : dès 1945, elle part en Allemagne récupérer les œuvres françaises qui avaient passé la frontière durant les hostilités.

Elle y restera huit années, à l’issue desquelles son retour en France est l’occasion pour l’administration des Beaux-Arts de lui confier la responsabilité d’un nouveau service, le SPOA.

Grâce à ce Service de protection des œuvres d’art, Rose Valland peut maintenir la collaboration avec la toute jeune République fédérale d’Allemagne, qui a désormais la responsabilité des restitutions artistiques.

Faute de locaux disponibles au Louvre, le SPOA s’installe dans l’hôtel particulier Salomon de Rothschild, non loin de l’Arc de Triomphe, aujourd’hui administré par la Fondation des Artistes. Composé d’à peine plus de cinq personnes, ce service s’occupe de répondre aux nombreuses demandes des propriétaires spoliés et d’assurer la protection des musées français dans l’éventualité d’un troisième conflit mondial. Il faut notamment rechercher des dépôts capables d’accueillir des œuvres par milliers puis établir des plans de sauvegarde et d’évacuation des collections, ce à quoi s’attachera Rose Valland jusqu’à la fin de sa carrière.

Mal connue des historiens, l’action de la conservatrice du SPOA est l’objet de cette conférence qui présentera les récentes découvertes dans les archives administratives et personnelles de Rose Valland.

Les intervenantes :

Ophélie Jouan est une historienne de l’art diplômée de l’École du Louvre. Autrice de Rose Valland, une vie à l’œuvre (2019), elle a été commissaire et conseillère scientifique de plusieurs expositions, en particulier de celle consacrée par le Musée dauphinois à la résistante iséroise en 2019-2020. Elle prépare, depuis 2020, une thèse de doctorat au Centre d’histoire de Sciences Po (Paris) sur la récupération artistique et l’épuration du marché de l’art parisien à la Libération.

Romane Spirin est diplômée de l’École du Louvre en histoire de l’art et en muséologie ; elle étudie actuellement la géopolitique de l’art et de la culture à la Sorbonne Nouvelle. C’est, dans ce cadre, qu’elle mène des recherches sur la politique française en matière de protection du patrimoine en cas de conflit armé depuis les années 1950. Parallèlement, elle travaille à la protection du patrimoine en zone de conflit, au sein d’institutions civiles et militaires, notamment l’Armée de Terre et l’UNESCO.

Bibliothèque Smith-Lesouëf 14 bis rue Charles VII 94130 Nogent-sur-Marne

édifiée entre 1913 et 1917 à la demande des sœurs Smith, afin de pouvoir y accueillir les collections

de leur oncle bibliophile, Auguste Lesouëf.

En 1906, le célèbre bibliophile Auguste Lesouëf décède, léguant à sa sœur et ses nièces les sœurs

Jeanne et Madeleine Smith la totalité de sa collection constituée de 18 000 ouvrages dont de très

rares manuscrits et incunables. Après le décès de leur mère, les sœurs Smith décident en 1912 de

léguer la collection à la Bibliothèque nationale de France et de faire construire un édifice pour

conserver ces ouvrages. Construite en plein milieu de la Première Guerre mondiale, cette bibliothèque

présente une architecture singulière, mêlant décors anciens récupérés dans des édifices de l’Ancien

régime et dispositifs novateurs, comme son plancher et son plafond zénithal en verre.

L’édifice ouvre ses portes au public en 1919 sous le nom de « Bibliothèque Smith-Lesouëf » et sera

occupé par la Bibliothèque nationale de France jusque dans les années 1980, date du déménagement des

collections vers les réserves centrales. Après avoir rejoint la dotation de la Fondation des Artistes, le

bâtiment conserve, aujourd’hui, les livres des anciens résidents de la Maison nationale des artistes, ainsi

qu’un ensemble de meubles et objets d’art (miniatures, meubles, santons, dessins ou sculptures)

d’Auguste Lesouëf, déposé en 2019 à la Fondation des Artistes par la Bibliothèque nationale de France.

