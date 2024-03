Lectures sportives au musée Musée Intercommunal de Nogent-sur-Marne Nogent-sur-Marne, samedi 18 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

Le musée propose une série de lectures sur le thème du sport choisies et interprétées par le comédien Philippe Nottin, dans le cadre de l’exposition « Une longueur d’avance ! » : placés au cœur de l’exposition sur l’Ecole de Gymnastique et d’escrime de Joinville-le-Pont (1852-1939), venez écouter Sénèque expliquer l’importance de la gymnastique, Albert Londres narrer le Tour de France cycliste, Jean Echenoz conter la vie du coureur Zatoptek. Nous revivrons la belle époque de la mode du canotage avec Maupassant et plongerons avec Chantal Thomas dans les délices de la natation…

Cette soirée de lectures sera aussi une belle occasion de (re)découvrir le musée intercommunal de Nogent-sur-Marne, qui présente de façon permanente une section dédiée à l’histoire des bords de Marne… Mais le décor en sera joliment modifié, car les élèves de deux classes du secteur y installeront, pour ce week-end des 18 et 19 mai, leurs travaux artistiques réalisés dans le cadre de l’opération d’éducation artistique et culturelle « La classe l’œuvre ! ».

Musée Intercommunal de Nogent-sur-Marne 36 boulevard Gallieni 94130 Nogent-sur-Marne Nogent-sur-Marne 94130 Val-de-Marne Île-de-France 148755125 http://www.museenogentsurmarne.net http://www.facebook.com/museedenogentsurmarne?fref=ts [{« type »: « phone », « value »: « 01 48 75 51 25 »}, {« type »: « email », « value »: « musee-intercommunal-nogentsurmarne@pemb.fr »}] Musée de Nogent-sur-Marne : découvrir l’histoire des bords de Marne.

© Musée municipal de Nogent-sur-Marne

©Emmanuelle Corbeau