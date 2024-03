Visite libre de la Bibliothèque Smith-Lesouëf, labellisée Maison des illustres Bibliothèque Smith-Lesouëf Nogent-sur-Marne, samedi 18 mai 2024.

Visite libre de la Bibliothèque Smith-Lesouëf, labellisée Maison des illustres En 1906, Auguste Lesouëf décède, léguant à ses nièces la totalité de sa collection constituée de 18 000 ouvrages dont de très rares manuscrits et incunables. Les sœurs Madeleine et Jeanne Smith décid… Samedi 18 mai, 17h00, 19h00 Bibliothèque Smith-Lesouëf Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

En 1906, Auguste Lesouëf décède, léguant à ses nièces la totalité de sa collection constituée de 18 000 ouvrages dont de très rares manuscrits et incunables. Les sœurs Madeleine et Jeanne Smith décident à leur tour de léguer la collection à la Bibliothèque nationale de France tout en faisant construire un édifice pour conserver ces précieux ouvrages.

Le chantier qui se déroule entre 1913 et 1917, est confié à Théodore Dauphin et à son gendre Paul Marion.

La façade de brique et son haut toit d’ardoise font référence à l’architecture Louis XIII. En raison de la difficulté à trouver des matériaux en période de guerre, les boiseries et ferronneries intérieures sont récupérées au sein d’édifices plus anciens comme l’Hôtel des Conseils de guerre ou le couvent des Filles de l’Assomption à Paris. Malgré son apparence ancienne, la Bibliothèque comporte des dispositifs novateurs tels que des plafonds zénithaux en pavés de verre qui permettent de faire entrer la lumière dans les trois niveaux d’élévation, tout en préservant les ouvrages rares.

L’édifice ouvre ses portes au public en 1919 sous le nom de « Bibliothèque Smith-Lesouëf » et sera géré par la BnF jusque dans les années 1980, date du déménagement des collections vers les réserves centrales. Il rejoint la dotation de la Fondation des Artistes, le 9 janvier 2004.

Le bâtiment conserve, aujourd’hui, les livres des anciens résidents de la Maison nationale des artistes – la maison mitoyenne devenue maison de retraite pour les artistes en 1945 -, ainsi qu’un ensemble de meubles et d’objets d’art (miniatures, meubles, santons, dessins, peintures et sculptures) d’Auguste Lesouëf, déposé depuis 2019 à la Fondation des Artistes par la BnF, après une vaste campagne de restauration de la Bibliothèque.

En 2023, le ministère de la Culture attribue à la Bibliothèque Smith-Lesouëf, le label de Maison des illustres, en l’honneur de Madeleine Smith-Champion et de sa sœur Jeanne Smith, toutes deux artistes et mécènes.

Bibliothèque Smith-Lesouëf 14 bis rue Charles VII 94130 Nogent-sur-Marne Nogent-sur-Marne 94130 Nogent Village Val-de-Marne Île-de-France 01 48 71 28 08 https://www.fondationdesartistes.fr/ Située au 14 bis de la rue Charles VII de Nogent-sur-Marne, la Bibliothèque Smith-Lesouëf a été

édifiée entre 1913 et 1917 à la demande des sœurs Smith, afin de pouvoir y accueillir les collections

de leur oncle bibliophile, Auguste Lesouëf.

En 1906, le célèbre bibliophile Auguste Lesouëf décède, léguant à sa sœur et ses nièces les sœurs

Jeanne et Madeleine Smith la totalité de sa collection constituée de 18 000 ouvrages dont de très

rares manuscrits et incunables. Après le décès de leur mère, les sœurs Smith décident en 1912 de

léguer la collection à la Bibliothèque nationale de France et de faire construire un édifice pour

conserver ces ouvrages. Construite en plein milieu de la Première Guerre mondiale, cette bibliothèque

présente une architecture singulière, mêlant décors anciens récupérés dans des édifices de l’Ancien

régime et dispositifs novateurs, comme son plancher et son plafond zénithal en verre.

L’édifice ouvre ses portes au public en 1919 sous le nom de « Bibliothèque Smith-Lesouëf » et sera

occupé par la Bibliothèque nationale de France jusque dans les années 1980, date du déménagement des

collections vers les réserves centrales. Après avoir rejoint la dotation de la Fondation des Artistes, le

bâtiment conserve, aujourd’hui, les livres des anciens résidents de la Maison nationale des artistes, ainsi

qu’un ensemble de meubles et objets d’art (miniatures, meubles, santons, dessins ou sculptures)

d’Auguste Lesouëf, déposé en 2019 à la Fondation des Artistes par la Bibliothèque nationale de France.

La Bibliothèque Smith-Lesouëf a obtenu les labels « Patrimoine d’Intérêt Régional » et « Maison des Illustres ». RER A : Nogent-sur-Marne puis bus 114 ou 210, arrêt Sous-préfecture : RER E : Nogent-Le Perreux puis direction Tribunal d’instance / Métro ligne 1 : Château de Vincennes puis bus 114 ou 210, arrêt Sous-préfecture / Vélib’ n° 4130

Bibliothèque Smith-Lesouëf, Fondation des Artistes, Nogent-sur-Marne, © Stéphane Pons