Scène Watteau-Pavillon Baltard (L-R-22-013030/34/38) présente ce spectacle. DEUX SOEURSUn thriller où l’on verra que la folie et la peur sont deux sœurs qui aiment se côtoyer ; qu’un journal intime n’est pas fait pour être lu ; que le spectateur est une sorcière comme les autres. 1953 : vers la fin novembre dans le sud-ouest de l’Irlande, la jeune Aïleen O’Leary disparaît. 60 ans plus tard, Marc, ethnologue spécialiste des hystéries collectives, retrouve son carnet intime et soupçonne un lynchage et la résurgence des massacres de sorcières. 2 sœurs est un thriller-enquête où s’enchâssent dans la peau d’un seul comédien, les témoignages des protagonistes de l’histoire. Metteur en scène : Compagnie Le Cri de l’ArmoireDistribution : Écriture, jeu, violon Marien Tillet ; scénographie, lumières Samuel Poncet ; dispositif sonore Pierre-Alain Vernette.Informations pratiques :Genre : Théâtre contemporain ; tout public / à partir de 13 ansDurée : 1h20 sans entracteOuverture du théâtre : 1h avant le début de la représentation Ouverture des portes : 15-20min avant le début de la représentationAccès PMR : Un accès PMR se trouve à l’arrière du théâtre, merci de longer le bâtiment rue Jean Monnet et de sonner à l’interphone pour prévenir le théâtre de votre arrivée. Merci de contacter le théâtre (accueil@theatreantoinwatteau.fr / 01 48 72 94 94) si vous souhaitez réserver des places adaptées. Deux Soeurs Deux Soeurs

THEATRE ANTOINE WATTEAU NOGENT SUR MARNE 1 Place du Théâtre Val-de-Marne

