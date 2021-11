Sens Sens Sens, Yonne La Scène / Musiques improvisées par le conservatoire du Grand Sénonais Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Sens Yonne EUR Nous sommes constamment confrontés à l’imprévu, à devoir improviser dans notre vie de tous les jours.

Nous sommes constamment confrontés à l'imprévu, à devoir improviser dans notre vie de tous les jours.

Pourtant, les musiciens, bien souvent, sont plus à leur aise de lire et d'interpréter des partitions, souvent des chefs d'oeuvre. Le jazz, mais pas que.., ouvre grand les portes de l'improvisation, laissant libre cours à l'imagination, à la créativité, privilégiant l'écoute entre les musiciens. Un beau moment à partager avec les élèves du Conservatoire, encadrés par nos brillants enseignants artistiques.

