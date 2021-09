La Scène / Avinavita Sens, 2 octobre 2021, Sens.

La Scène / Avinavita 2021-10-02 – 2021-10-02 Rue Saint-pierre-le-vif La Scène

Sens Yonne

5 5 EUR Naturellement inspiré par les chants et les musiques traditionnelles d’Italie du Sud, Avinavita transmet à son tour et avec cœur cet héritage précieux qu’ils ont reçu.

Des Tarentelles Calabraises au Pizzica Pizzica des Pouilles ou autre Tammurriata Napolitaine, Avinavita nous entraine dans une fête colorée, populaire et chaleureuse qui nous rappelle que la danse fait totalement partie des traditions.

Les chants, le tamburello, la guitare battante, l’accordéon et la mandoline donnent au répertoire d’Avinavita ses harmonies originales, portées par une généreuse rythmique au souffle rock et au groove chaloupé qui transcendent les mélodies.

En route pour les terres chaudes du Sud !

espaces-culturels-savinien@grand-senonais.fr +33 3 86 96 45 03

dernière mise à jour : 2021-09-24 par