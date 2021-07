La Saône en guinguettes au quai de la Monnaie Chalon-sur-Saône, 7 août 2021-7 août 2021, Chalon-sur-Saône.

La Saône en guinguettes au quai de la Monnaie 2021-08-07 – 2021-08-15

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Récemment restauré, le quai de la Monnaie sur l'Ile Saint-Laurent vous accueillera pour passer un moment de découverte et de détente. Venez profiter des concerts, des jeux pour enfants et d'un marché « artisanal et bien-être »

