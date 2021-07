La Saône en guinguettes au Bastion Sainte-Marie Chalon-sur-Saône, 7 août 2021-7 août 2021, Chalon-sur-Saône.

La Saône en guinguettes au Bastion Sainte-Marie 2021-08-07 – 2021-08-22 Quai Sainte-Marie Bastion Sainte-Marie

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

EUR Jetez-vous à l’eau avec des animations nautiques : pédalos, mini-pédalos pour les plus petits et water rollers. Un espace restauration et des concerts vous permettront de profiter des derniers moments de l’été.

