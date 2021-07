La santé, un enjeu de relance pour nos territoires Centre Prouvé NANCY & EN DISTANCIEL, 16 septembre 2021-16 septembre 2021, Nancy.

La santé, un enjeu de relance pour nos territoires

Centre Prouvé NANCY & EN DISTANCIEL, le jeudi 16 septembre à 10:00

### PROGRAMME **10h00 – 10h20 Introduction** Les conférences citoyennes régionales organisées lors du grand débat national en 2019 ont montré l’attachement des français aux services publics dans nos territoires. Ainsi, l’accès à la santé (30% des participants) et aux transports (16%) sont, selon nos concitoyens, à améliorer en priorité. **10H20 – 11H20 Territoires, acteurs de santé et habitants, une action commune pour améliorer l’accès à la santé** Retour d’expérience des élus et des acteurs sur les organisations en santé et les dispositifs ayant permis de répondre aux enjeux et besoins de santé des territoires **11H30 – 12H30 Quelle dynamique territoriale de santé pour demain ?** Les attentes et propositions des acteurs et collectivités pour les investissements de demain dans le secteur de la santé **14H00 – 15h00 4 ateliers thématiques simultanés en parallèle** * Atelier 1 : Le numérique en santé dans les territoires, quelle stratégie, moyens et usages pour faciliter l’accès à la santé? * Atelier 2 : L’investissement immobilier médico-social, quelles priorités pour les 10 ans à venir ? * Atelier 3 : L’investissement immobilier sanitaire, quelles priorités pour les 10 ans à venir ? * Atelier 4 : Quelle articulation entre la santé et les autres politiques publiques dans les territoires ? Quelle mobilisation des citoyens ? **15h10 – 16h20 Restitution des travaux et échanges** **16H20 – 16H30 Conclusion** Virginie Cayré, directrice générale de l’ARS Grand Est Josiane Chevalier, préfète de la région Grand Est

Centre Prouvé NANCY & EN DISTANCIEL 1 Place de la République, 54000 Nancy Nancy Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle



