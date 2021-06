Toulouse Maison de l'Occitanie - Ostal d’Occitània Haute-Garonne, Toulouse La Sant Joan en off Maison de l’Occitanie – Ostal d’Occitània Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Maison de l’Occitanie – Ostal d’Occitània, le vendredi 25 juin à 18:00

### Exposition / Concert Pour fêter cette édition si particulière de la [Sant Joan, le 25 juin,](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36362/Sant%20Joan) l’Ostal d’Occitania organise une soirée Sant Joan en off. Une pré Sant Joan pour se réunir autour de l’art, la musique et des tapas. ### Programme * À partir de 18 h, vous êtes invités au vernissage de l’exposition [T_esaurus, paisatges d’ànimal(L)_](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36348/Tesaurus%2C%20paisatges%20d’ànima(L)%20) actuellement installé salle Persbosc. * La soirée se poursuivra avec deux concerts : Alida Sans à 19h et Montse Castellà à 20h. ![]() ### Plus d’infos [Page facebook de l’événement ](https://www.facebook.com/events/837813940449162/) ![]() ### Infos pratiques * Le public devra être assis, 80 personnes maximum. * Ces concerts sont accompagnés de tapas de A Taula. * Pour réserver, contactez par mail l’accueil de l’Ostal Occitania à [responsable-accueil@ostaldoccitania.net](mailto:responsable-accueil%40ostaldoccitania.net), ou par téléphone au 07 69 82 37 80.

Évenement payant sur réservation : 13 €, tapas inclus (paiement sur place chez A Taula).

Culture Maison de l’Occitanie – Ostal d’Occitània 11 Rue Malcousinat, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

2021-06-25T18:00:00 2021-06-25T20:59:00

