3 circuits cyclo le matin : 46, 71 et 95 km 12h30 : remise des récompenses

13h : repas sous la halle Benoit Serres de Salviac (inscription auprès de René Cumer : 06.88.53.43.96) Le club Salviac Cyclotourisme organise sa randonnée cyclotouriste annuelle, la « Ronde de l’Ourajou » ouverte à tous les cyclos, une randonnée au cœur du Lot.

Elle sera jumelée avec le rassemblement, la « Salviacoise » traditionnellement organisée en septembre. +33 6 88 53 43 96 Le club Salviac Cyclotourisme organise sa randonnée cyclotouriste annuelle, la « Ronde de l’Ourajou » ouverte à tous les cyclos, une randonnée au cœur du Lot.

