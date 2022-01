La saison du Conservatoire : Les lamentations du Roi soleil Pau, 29 mars 2022, Pau.

La saison du Conservatoire : Les lamentations du Roi soleil Pau

2022-03-29 20:30:00 – 2022-03-29

Pau Pyrénées-Atlantiques

EUR Dans le cadre du Printemps de la musique ancienne.

Les Lamentations du Roi soleil feront revivre musiciens, auteurs et personnages de la cour de Versailles autour de la fin du règne de Louis XIV. On y entendra, grâce aux classes de chant et de musique ancienne et avec la participation des élèves de l’option musique du lycée Louis Barthou, la troisième des Leçons de Ténèbres de Couperin, œuvre phare de la musique française baroque, et un programme alliant des textes de Mme de Sévigné et de Bossuet, de délicates Elévations à deux voix et le De Profundis de Delalande, donné pour les funérailles royales de Louis XIV.

