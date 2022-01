La saison du Conservatoire : Autour de la Harpe Pau, 4 février 2022, Pau.

La saison du Conservatoire : Autour de la Harpe Temple de Pau Rue Serviez Pau

2022-02-04 – 2022-02-04 Temple de Pau Rue Serviez

Pau Pyrénées-Atlantiques

20 20 EUR Les 2 œuvres qui vous seront présentées lors

de ce concert ont une instrumentation originale avec comme point commun la harpe

Hector Villa-Lobos, compositeur brésilien fréquentait Varèse, Picasso, Fernand Léger. Il se

plaisait à dire « un pied dans l’académie et

vous êtes déformés » .

Son sextuor mystique regroupe ainsi une flûte,

un hautbois, un saxophone, une guitare, un

célesta et une harpe. Mariant avec une grande

subtilité les différents timbres de ces instruments, ce sextuor est empreint tout à la fois de

féérie et de mystère.

La harpe va ensuite nous faire changer de

continent pour découvrir les Folk Songs de

Luciano Berio, figure clé de la musique italienne d’après-guerre.(…)

Temple de Pau Rue Serviez Pau

