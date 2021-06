Lille rue Germain Pilon Lille Lille, Nord La rue aux enfants rue Germain Pilon Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

rue Germain Pilon Lille, le samedi 24 juillet à 14:00

Jouer dans la rue…c’est possible. Le 24 juillet, l’association « Paroles d’habitants » organise « la rue aux enfants ». Elle aura lieu rue Germain Pilon (quartier Saint Maurice Pellevoisin) à Lille. Les enfants s’approprieront la rue et auront le droit de choisir leurs activités (ex: dessin à la craie sur le sol, jeux en bois, etc…).

gratuit

Une après-midi festive pour les enfants à ne pas manquer. rue Germain Pilon Lille rue Pilon Lille Lille Saint-Maurice Pellevoisin Nord

