La Ruche Gindou Cinéma – Résidences d’écriture de scénario Gindou, 31 mars 2021-31 mars 2021, Gindou.

Gindou, le mercredi 31 mars à 00:00

[**>> lien vers le site**](http://gindoucinema.org/index.php/residences-d-ecriture/residence-la-ruche/558-ruche-gindou-cinema-2021.html) ### **La Ruche 2021, 9e édition !** La Ruche propose un programme de 3 résidences d’écriture de scénario de court-métrage de fiction : il se déroule pendant des festivals et se termine par des entretiens avec des producteur·trice·s. Il s’adresse à de jeunes autrices et auteurs qui n’ont pas fait d’études de cinéma et pour qui l’accès au milieu professionnel est difficile. ### **Objectifs** • Développer l’écriture de son scénario. • être en capacité de le présenter à des professionnels. • Constituer un premier réseau professionnel. ### **Qui peut postuler** Toute personne résidant en France, ayant un projet de court métrage de fiction, ne justifiant pas d’une formation dans le cinéma et n’ayant pas réalisé de film dans un cadre professionnel. 8 candidat·e·s seront retenu·e·s. ### **Grandes lignes du programme** 20 jours effectifs de résidence + tutorat individualisé + projections et rencontres avec des réalisateurs, producteurs et autres professionnels pendant des festivals + entretiens avec des producteurs. ### **6 mois d’accompagnement !** • 1ère résidence du 21 au 28 août 2021 à Gindou pendant les 36es Rencontres Cinéma, • 2e résidence en octobre 2021 à Bordeaux pendant le FIFIB, en partenariat avec l’Agence ALCA Nouvelle – Aquitaine, • 3e résidence en novembre 2021 à Villeurbanne pendant le Festival du Film Court, en partenariat avec Auvergne Rhône-Alpes Cinéma et la CinéFabrique. • En janvier 2022 à la Maison des auteurs de la SACD à Paris, journée d’entretiens avec des producteurs. ### **Intervenants principaux** VIRGINIE LEGEAY EMMANUEL LABORIE, RÉALISATEUR ### **Frais de participation** 120€. Ils incluent les frais pédagogiques et la pension complète pendant les 3 résidences. Ils ne comprennent pas les frais de déplacement. [**DOSSIER DE CANDIDATURE À ENVOYER AVANT LE 31 MARS 2021**](https://framaforms.org/formulaire-de-candidature-a-la-ruche-2021-9e-edition-1610534100) – Une pré-sélection (de 20 à 30 candidatures) sera annoncée le 14 mai. – Des entretiens en visio avec ces auteur.trice.s présélectionné.e.s se dérouleront durant la première quinzaine de juin. – L’annonce des 8 candidat.e.s sélectionné.e.s aura lieu au plus tard fin juin. ### **Contact, informations :** Gindou Cinéma – 05 65 22 89 99 – Le bourg 46250 Gindou • Sébastien Lasserre : [s.lasserre@gindoucinema.org](mailto:s.lasserre@gindoucinema.org) – 06 79 84 73 28

